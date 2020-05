Esta segunda-feira, dia 18, sopraram-se as velas na Casa do Artista. O ator António Cordeiro, que vive agora na instituição, celebrou 61 anos e, apesar de todas as restrições devido à pandemia do novo coronavírus, a data não deixou de ser celebrada.

O ator, que sofre de paralisia supranuclear progressiva, esteve acompanhado pela mulher, pelas profissionais da Casa do Artista e pelo também ator António Évora, com quem divide quarto.

Este momento ficou registado para as redes sociais, pela lente de António Évora, e a imagem deixou José Raposo particularmente comovido, tendo mesmo sido destacado nas suas redes sociais.

"A foto foi tirada pelo Évora, que me ligou feliz quando o António deu entrada na Casa do Artista: 'Sabes que o Cordeiro vem para a Casa? E imagina onde fica - no meu quarto! Estou feliz por poder cuidar de um amigo que necessita de apoio'", escreveu ao partilhar o registo.

E rematou, mostrando-se de coração cheio: "O António Cordeiro sofre de uma doença rara que o tornou completamente dependente de outros (a Lena, seu amor de sempre, que o diga...). A isto chama-se amizade. A isto chama-se ser-se um bom ser humano. Porque gosto de ambos, estou feliz".

