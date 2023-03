José Raposo assinalou publicamente o aniversário do filho mais velho, Miguel Raposo. Para isso, o ator recorreu ao Instagram e aproveitou para lembrar fotografias antigas onde também surge Maria João Abreu.

"E hoje é o dia do meu Miguel! O mesmo ser que hoje ilumina o espírito de quem com ele se cruza, fez-me sentir o que é 'fazer sentido' andar por cá, pela 1.ª vez! Quem conhece o meu filho sabe que todas as virtudes como ser humano e como artista que se lhe reconhecem são reais! E eu tenho esse privilégio de ser um pai mais que feliz por ter contribuído a gerar seres tais… Parabéns filhote, obrigado! Amo-te", pode ler-se na legenda da publicação.

José Raposo, recorde-se, tem mais dois filhos: Ricardo, também fruto do relacionamento que manteve com Maria João Abreu durante vários anos, e Lua, que partilha com Sara Barradas.