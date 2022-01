José Raposo recorreu ao Instagram para mostrar o seu apoio à família numa momento especial. A cunhada decidiu abrir um café, sonho que concretizou no final de 2020, e o ator não deixou de elogiar publicamente a iniciativa.

"'INVULGAR' é o nome do café no Cartaxo que a minha cunhada Paula abriu no cair do ano velho - dia 30/12/2021! Praticamente sozinha ergueu este sonho! Fui lá no último dia do ano, e adorei o conceito e a decoração, e os produtos caseiros", começou por escrever José Raposo na legenda de algumas imagens que partilhou na sua página de Instagram.

"É um começo de 2022 com um feliz projeto, que desejo ser de sucesso total! Na 1.ª foto, da esq. - meu irmão Paulo, minha mãe, a Paula, a única empregada, eu e o Pai Natal. Ah, e o logotipo é da autoria da minha sobrinha Matilde", completou. Veja abaixo as imagens:

Leia Também: "Que as pessoas vivam para si cada vez mais e para os seus"