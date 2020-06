No verão do ano passado começaram a surgir rumores relativamente a um dos novos casais do mundo da televisão: José Mata e Isabela Valadeiro. Algum tempo depois, a relação acabou por se confirmar, apesar de ambos os atores manterem a discrição no que a isto diz respeito.

Por isso, um comentário feito por José a um retrato da sua amada nas redes sociais acabou por não passar despercebido.

Numa fotografia que Isabela publicou no Instagram e na qual surge em biquíni, o artista 'comentou' com um emoji de fogo, dando assim conta que a namorada estava uma verdadeira brasa.

À mesma imagem a colega e amiga, Carolina Carvalho Santos, não ficou indiferente acabando por referir: "Bomba mais que latina".

Ora veja!

