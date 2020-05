José Luís Cardoso, o conde que ficou conhecido após participar no programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista', está com uma nova imagem, conforme mostrou aos seus seguidores das redes sociais. Numa publicação da sua página de Facebook, este partilhou várias imagens do antes e do depois referindo:

"Após 2 meses de mudança. Passei dos 85,5kg para os 76 kg e de 88cm de volume abdominal para 80cm. A foto de baixo da direita é de março a da direita de cima de abril e a da esquerda é de hoje".

Os elogios não se fizeram esperar.

Leia Também: Luís Nascimento arrasa Fanny: "Descarrega a frustração de outra forma"