José Lopes partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram um importante conselho que recebeu de Liliana Campos, com quem trabalhou quando estava na SIC no programa 'Passadeira Vermelha'.

Na referida mensagem, a apresentadora deu importantes conselhos: "Tudo o que acontece de mau na nossa vida é para melhorar. Pode parecer estranho, mas é assim mesmo! Tu és um miúdo (não leves a mal, mas és mesmo) muito querido, divertido, assertivo, humilde, com muita maturidade para a tua idade, inteligente, raciocínio rápido, perspicaz, com uma enorme capacidade de argumentar e que se prepara muito bem.

Estas qualidades (...) são muito importantes e vão ser sempre valorizadas. Não deixes que nada te mude e tenho a certeza que tudo vai fluir para te levar onde tu queres. Onde tu mereces".

Sensibilizado com esta mensagem, José Lopes respondeu: "Tem as palavras certas nos momentos em que mais preciso de as ouvir. É uma das pessoas mais bonitas que conheço. Tanto por dentro, como por fora. A minha Lili. Que saudades tenho dela! Obrigado pelo carinho de sempre. Gosto muito de ti!".

Mensagem partilhada por José Lopes © Instagram - José Lopes

