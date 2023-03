José Figueiras tem motivos para festejar esta quinta-feira, dia 23 de março. A filha mais velha do apresentador, Stéphanie, completa mais um ano de vida e a data foi assinalar no Instagram.

O rosto da SIC recordou junto dos seguidores uma fotografia antiga, onde aparece com a filha quando era bebé ao colo. Mas não ficou por aqui e acrescentou uma outra imagem atual de Stéphanie.

"A minha princesa Stephanie está hoje de parabéns. Amo-te", escreveu na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo:

De recordar que José Figueiras é ainda pai de Christopher. Ambos são fruto do casamento terminado do apresentador com Eva Mandl.

