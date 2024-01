José Fidalgo foi o convidado desta quarta-feira, 10 de janeiro, das manhãs da Renascença. Como é costume, o ator respondeu às perguntas mais inusitadas da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar' sendo que uma das questões foi acerca do seu nariz, mais precisamente, da operação a que se submeteu e que o alterou.

"José, já sei que não gostas que se fale do teu novo nariz e por isso vamos evitar aqui a palavra nariz, se bem que seja estranho que as pessoas não possam meter o nariz no facto de tu teres metido um nariz que te sobe logo a mostarda ao nariz", brincou Inês Lopes Gonçalves.

"José Fidalgo, porque é que mexeste no teu nariz?", questionou por fim.

"Por questões de saúde tive de mexer. Se não respirava, morria, não trabalhava enquanto ator, não tinha voz, ficava afónico como hoje em dia estou e é resultado do nariz que tinha. Não da curvatura, mas das várias curvaturas que ele tinha lá dentro que não eram visíveis", explicou o artista, de 44 anos.

"Pensei duas vezes? Claro que pensei! Tenho a noção de que poderia ter sido uma imagem de marca. Mas o que é que posso fazer?", reflete.

"Como ator estou a passar por uma fase em que as pessoas não querem apostar em mim porque também não sabem o que vai sair daqui, então tenho de reforçar aquilo que é o meu talento, que acho que tenho, para mostrar a realizadores, produtores, encenadores, diretores de casting que eu estou aqui", acrescenta, notando que se encontra numa nova e entusiasmante fase da sua carreira.

"Enquanto ator estou aqui para trabalhar e sei que consigo desempenhar as personagens que me propõem. É um desafio enorme, estou a adorar", termina.

Leia Também: Eis a profissão dos que mais se ofendem com as piadas de Joana Marques