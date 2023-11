José Condessa e Daniela Melchior têm vindo a ser associados a uma eventual relação amorosa que passou a ser notícia depois de tornada pública a separação do ator e de Bárbara Branco.

José e Daniela começaram a tornar-se destaque na imprensa cor-de-rosa por terem trocado alguns 'gostos' e comentários nas redes sociais, sendo que os dois estiveram juntos até nas bancadas do Estádio José Alvalade no passado dia 19 de novembro, onde assistiram à vitória da seleção portuguesa sobre a Islândia.

Condessa reagiu finalmente a estes rumores durante a sua presença na gala GQ MOTY Awards 2023, tendo começado por garantir aos jornalistas que "não há nada" entre os dois.

"Acho-a uma mulher extraordinária. Sou muito amigo da Daniela há vários anos, aproximámo-nos na novela 'Valor da Vida', em que fazíamos de irmãos, e passámos na altura muito tempo juntos. Depois fui para o Brasil e foi no momento em que ela saiu de Portugal também. Fomos mantendo contacto este tempo todo", relatou o ator, que sublinha que a forte relação entre ambos sempre existiu.

"Sempre tivemos esta amizade, sempre fomos aos aniversários um do outro e percebo que agora pelo facto de estar solteiro isso chame mais à atenção, mas sempre existiu. Existe uma admiração mútua muito grande", realçou.

Depois de enfatizar que está "solteiro e feliz", Condessa refletiu sobre a questão: "tem o coração aberto ou fechado?". "Não acredito que uma relação tenha de ser pensada dessa forma, porque a partir do momento em que decides que o coração está aberto estás a impor que as coisas possam acontecer e quando dizes que está fechado estás a não permitir que aconteçam. Na minha vida, as coisas sempre aconteceram de forma natural e que sempre considerei ser genuína. Estou solteiro e feliz e não tenho pressa nenhuma. Tenho muitos sonhos pessoais que não têm de ser feitos numa relação", fez notar.

Por fim, e de forma discreta, também abordou o fim do namoro com Bárbara Branco. "Quando uma relação acaba é um abanão muito grande mas não deixas de ser quem és, não deixas de saber quais são os teus objetivos e loucuras", concluiu.

Vale lembrar que, ao contrário de José Condessa, Bárbara Branco já não está solteira. A atriz vive agora um novo amor ao lado de Vítor Silva Costa e, apesar de nenhum dos dois ter oficializado o namoro, as demonstrações de carinho nas redes sociais são evidentes.

