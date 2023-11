José Condessa assinalou publicamente o aniversário do pai, celebrado esta terça-feira, dia 14 de novembro.

O ator partilhou um longo texto no qual deixou bonitas palavras ao progenitor.

"Parabéns ao homem da minha vida. Minha inspiração de sempre, minha parte. Amo-te muito, meu pai", escreveu Condessa, a acompanhar um vídeo do momento em que foram cantados os parabéns.

"Eu sempre quis ser como ele. Queria rir como ele, ter o prazer de me sentar a uma mesa e orgulhosamente saborear a comida entre o debate dos mais diversos temas. Ainda espero o dia em que o empregado me tente levantar o prato e eu possa, como tu, rosnar para que ele perceba que não ainda não acabei. Sempre quis amar como tu amas a mãe. Em pleno. Sempre quis sentir tudo como tu sentes. Ter amizades como as tuas. Também sempre quis chorar como tu, não ter medo de sentir seja o que for mas sempre com um sorriso terno de quem quer sossegar os demais. Se quis ser ator foi por te ver em palco. Foi por ver o contador de histórias que és. Foi por te ver amar o mundo", disse também Condessa, no meio de um texto onde foram realçadas mais características do pai.

