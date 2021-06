É caso para perguntar: será que José Cid estava a brincar ou falou realmente a sério? O artista esteve à conversa com a Rádio Renascença no âmbito da rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar', onde normalmente se colocam questões mais 'arriscadas'.

Sem 'papas na língua', já no final, o cantor disse: "Tenho um problema enorme com a Joana Marques. Desde que fez aquele podcast na Rádio Renascença sobre o meu Grammy, a minha vida modificou-se completamente".

"Um mês depois tive um concerto na Praça do Comércio, para 200 mil pessoas, que durante três horas me assobiaram do princípio ao fim, foi uma coisa horrível e só se gritava Joana Marques na Praça do Comércio", continua.

"O próprio Presidente da República, que esteve presente em palco, em vez de me dar um abraço, puxou-me as orelhas e disse: 'Você atreveu-se a enfrentar a grande Joana Marques'. A minha vida alterou-se profundamente", completa.

Veja o momento de seguida:

