José Castelo Branco esteve hoje, 5 de janeiro, no programa matutino da TVI 'Dois às 10', onde falou da atual edição do 'Big Brother Famosos'. Questionado se gostaria de entrar no reality show, o socialite disse logo que sim.

"Acho que ia desmascarava aquela gente toda. Tirava-lhes tudo, dizia-lhes tudo na cara, porque sei tanto daquela gente", notou, entre risos.

"Gosto destas experiências porque acho que é um desafio. Eu sempre fui o verdadeiro rei dos reality porque o Zé que está aqui, é o Zé que está ali, é o Zé que dorme", nota ainda.

"Quando vejo estes 'Big Brother' é tudo muito estudado, as pessoas já sabem para o que vão. A única coisa que eu pergunto é o que tenho de fazer. Eu visto o papel, porque eu trabalho", completa, por fim.

