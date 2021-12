José Castelo Branco não poderia ser um avô mais babado. Um dia depois do nascimento da primeira neta, o famoso socialite voltou a presentear os seus seguidores do Instagram com novas fotografias da bebé.

"A minha irresistível bebé Constança, eu amo-te muito. Deus abençoe", declara Castelo Branco ao mostrar a neta, filha de Guilherme Castelo Branco e Elsa Abreu.

A estas imagens junta-se um vídeo captado após o parto, onde é possível ver a bebé nos primeiros momentos com os pais.

Eis abaixo todas as imagens:

