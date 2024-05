"Este é o tema do momento porque tínhamos anunciado uma entrevista a José Castelo Branco para falar connosco das acusações de que tem sido alvo, de violência doméstica, mas soubemos que a caminho daqui tinha sido detido pela polícia". Estas são palavras de Cristina Ferreira no 'Dois às 10', dando continuidade ao momento de comentário dedicado à detenção da celebridade.

"Já aqui falámos desta detenção, a própria Suzana Garcia já disse que não é comum isto acontecer, porque a pessoa normalmente é notificada para se apresentar em tribunal em determinado momento e hora", acrescentou a apresentadora da TVI na terceira parte do programa.

"Todos ficamos surpreendidos e sem saber o porquê desta detenção. Porque, de facto, isto não é o procedimento comum", continuou.

Mais à frente, Cristina Ferreira fez questão de realçar. "Que fique aqui dito já que ninguém está a defender, zero. Nenhum de nós. Aquilo que estamos a fazer é, comparativamente a outros casos de violência doméstica - e falamos de muitos que acabaram em mortes também -, aqui neste caso estamos a tentar perceber o porquê de isto estar a acontecer com uma pessoa em particular".

