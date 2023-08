Depois de ter anunciado que a mulher tinha sido internada devido a ter contraído Covid-19, José Castelo Branco usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, dia 14 de agosto, para fazer uma partilha divertida.

O curador de arte publicou um vídeo gravado em 2021 na sua conta no Instagram, no qual aparece muito animado a dançar com Lady Betty.

"Ótimos momentos em 2021 durante a pandemia no apartamento em Sandrine. Uma feliz e abençoada semana para todos, meus queridos", escreveu José Castelo Branco na legenda do vídeo.

