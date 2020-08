José Castelo Branco acaba de anunciar o seu novo projeto: uma linha de merchandise "bombástica".

JCB Merchandise Store é o nome da marca e do site onde encontrará uma vasta coleção que varia entre carteiras, canecas e camisolas. Peças gravadas com as frases mais conhecidas do famoso socialite e até com o seu rosto.

Espreite a galeria para ver algumas das peças desta surpreendente coleção.

