José Castelo Branco esteve à conversa com Sónia Jesus, ex-concorrente do 'Big Brother', na noite desta terça-feira, 18 de agosto. Ambos estiveram em direto no Instagram para falar, especialmente, sobre a participação de Sónia no programa da TVI.

A dada altura, José Castelo Branco disse que "estava para 'participar'" no reality show. "Não sei o que é que ia na cabeça da TVI, nunca sei o que é que vai na cabeça deles porque aquilo é tudo muito complicado. Eu normalmente sou o salva audiências. Quando há problemas, o Zé é aquela alavanca que se puxa e explodem as audiências. Mas, entretanto, aquilo começou a melhorar e foram prometendo... e acabou por não ser nada", disse.

"Todas as promessas ficaram escritas no meu iphone, nas mensagens. Mas isso não me interessa, estou-me a c***, eu neste momento não estou a pensar sequer em Portugal", acrescentou, referindo que está a tentar 'lançar-se' no Brasil. "Eu agora vou-me concentrar aqui [EUA] e no Brasil. Está decidido", afirmou.

Perante estas últimas palavras, Sónia Jesus quis saber se José Castelo Branco estaria a pensar participar na edição brasileira do 'Big Brother'. No entanto, a celebridade respondeu: "Não, já tenho outra coisa melhor, no próximo ano, e já está tudo alinhavado, mas não posso falar do que se passa".

Veja o direto na íntegra:

