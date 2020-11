Marco Costa terminou mais um dia de trabalho na fábrica Receitas Com Segredo e registou um momento para as redes sociais, descrevendo-a como uma foto de "bastidores", "onde tudo acontece". Quem não deixou escapar a publicação foi José Castelo Branco, que surpreendeu na caixa de comentários com uma reação hilariante.

"Babyy seu oferecido! Estou me a imaginar nas suas mãos nesses bastidores... Que horror!! Vou já rezar o terço de joelhos", escreveu o marchant d'arte.

O comentário conquistou gosto de vários seguidores, mas, até ao momento, não mereceu a resposta do pasteleiro.

[Reprodução Instagram de Marco Costa]© Instagram

