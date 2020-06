A realização da Festa do Avante!, do PCP, está a gerar controvérsia uma vez que o partido não quis abrir mão do evento, mesmo tendo em conta a atual pandemia - que levou a que ao cancelamento de várias festividades e eventos idênticos.

O tema tem gerado debate nas redes sociais e José Castelo Branco decidiu comentar.

Esta sexta-feira, dia 26, o marchant d'art publicou um vídeo no qual se mostra contra a festa. "Não! Jamais! Fujam das drogas, por amor de Deus. Poupem-me, poupem-me minimamente!", afirmou.

Declarações que conquistaram o apoio dos seguidores, que pela caixa de comentários também se mostraram a favor da posição de José Castelo Branco.

Vale lembrar que a Festa do Avante! se vai realizar nos dias 4, 5 e 6 de setembro, no Seixal.

