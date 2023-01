José Castelo Branco tem passado os últimos dias no hospital ao lado da mulher, Betty Grafstein, que se encontra internada. Aproveitando a sua passagem pela unidade de saúde, o socialite resolveu gravar um vídeo no qual aparece, alegadamente, a receber oxigénio.

Nas imagens, Castelo Branco chega a dizer que está com o tubo do oxigénio por considerar que este é "o melhor tratamento para a pele".

As imagens, que não se sabe ainda se terão sido gravadas em tom de brincadeira, valeram duras críticas por parte dos internautas.

"O Zé tem noção do valor que os hospitais pagam pelo oxigénio? Tem noção que está a brincar com um gás extremamente inflamável? Tem noção que banalizou o ato de receber oxigénio, que para tantas pessoas é necessário? Se queria brincar e arrancar um sorriso da sua Betty, de todo que brincar com o oxigénio foi a melhor forma. Tenha um bom dia, mas controle um bocadinho as suas ações", lê-se entre os vários comentário.

"O oxigénio não é para brincar. Há coisas no Zé que me fazem muita confusão. O dinheiro não dá direito a fazer tudo só para dar nas vistas", referiu um outro seguidor.

"Zé, a brincar com coisas sérias?! Tomara que nunca precise", lamentou ainda um fã.

Eis abaixo as polémicas imagens.

