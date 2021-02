Esta segunda-feira, dia 15, José Carlos Pereira esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no seu programa da tarde na TVI. De forma franca e aberta, o ator acabou por falar de um dos momentos mais difíceis da sua vida marcada pela luta contra o vício das drogas e álcool.

"É um ciclo vicioso. Estamos bem durante um mês e qual é a prenda que me vou dar? Fazer a mesma coisa outra vez. É completamente ridículo. A recompensa que nos vamos dar é cometer o erro outra vez. Isto não existe", lamentou.

Zeca, como também é tratado, confessou que as muitas notícias que surgiram quanto ao assunto na comunicação social também contribuíram para que 'batesse no fundo'.

"Quando já estás arrasado, ainda te estão a espezinhar por cima. Aí, cheguei quase a ter vontade de desistir, não te vou mentir. Houve alturas que tive vontade de abandonar tudo. Não de terminar a vida. Apeteceu-me desistir de mim próprio. Tive de me levantar. A vida não era aquilo, aquilo era uma ilusão de uma vida que tinha", recorda, notando que a recuperação - que aconteceu em Vila Ramadas - foi como se aprendesse a "voltar a andar".

"Lembro-me perfeitamente de sair do tratamento e vir para a rua e pensar assim: toda a gente deve estar a olhar para mim a pensar isto. [...] É como se fosse a morte de um ente querido, é um peso. Tens de te reinventar e provar muito mais do que as outras pessoas", afirmou.

Por fim deixou uma mensagem aos jovens que estão em risco tal como ele esteve: "Quando acham que têm um problema, já vão tarde demais porque já lá está. Não menosprezem o poder do álcool e das drogas. A parte do sonho do elefante cor-de-rosa acaba rápido. Tem consequências muito mais nefastas do que aquilo que se possa pensar".

