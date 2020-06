José Carlos Pereira tem tentado conciliar a arte de representar com a medicina. Ainda esta semana, a figura pública revelou no Instagram que está a colaborar com uma clínica estética.

"Uma das coisas que mais amo na vida é progredir e crescer no meu percurso profissional. Feliz com esta colaboração", escreveu, esta quinta-feira, na rede social.

No entanto, não ficou por aqui. Um dia depois de partilhar tal informação, o ator revelou ainda que também já voltou às gravações da série 'Golpe de Sorte', da SIC.

"Olá a todos. É sexta-feira e é com este sorriso que inicio mais uma temporada de 'Golpe de Sorte', na SIC... Bm fim‑de‑semana", disse.

Recorde-se que devido à pandemia da Covid-19, José Carlos Pereira voluntariou-se para ajudar no combate à doença e esteve a trabalhar como médico indiferenciado nas urgências do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Leia Também: José Carlos Pereira na linha da frente: "Têm sido dias muito exaustivos"