Desde que a Covid-19 foi considerada pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e que em Portugal se começaram a sentir os principais riscos da doença que José Carlos Pereira se voluntariou para ajudar no combate à doença.

O ator, que tem a qualificação de médico indiferenciado, ofereceu-se para ajudar nas urgências do Centro Hospitalar do Médio Tejo e é lá que tem estado nas últimas semanas, na linha da frente do combate ao novo coronavírus.

"Têm sido dias muito exaustivos. Esta semana já trabalhei três turnos de 12 horas. Hoje descanso até à meia noite e depois entro no fim de semana para fazer 36 horas", contou Zeca, como é carinhosamente tratado pelo público, em declarações ao programa 'Alô Portugal'.

José Carlos Pereira encontra-se neste momento a viver num hotel perto do hospital onde dá assistência e a sua vida é feita entre "sair do hospital e ir para o hotel". "Trabalho cinco dias por semana e vou três dias a casa", explica, confessando que desde que passou a trabalhar nas urgências e a lidar diretamente com doentes infetados com Covid-19 deixou de estar com os pais e com o filho, Salvador, fruto da relação com Liliana Aguiar. No regresso a casa, Zeca encontra apenas a namorada.

Quanto ao levantamento das medidas de confinamento e restrições aplicadas para a prevenção da pandemia, José Carlos Pereira admite que sente "algum receio" relativamente ao comportamento dos portugueses e às consequências que a falta de cuidados pode causar.

Leia Também: Georgina deixa Internet ao rubro ao estender a roupa... de fio dental