Segue de vento em popa a experiência de José Carlos Pereira como especialista em medicina estética. Esta semana, no âmbito da sua colaboração com a Clínica Milénio, o ator, formado em medicina, fez um procedimento estético no rosto de Carla Salgueiro.

A atriz, de 46 anos, submeteu-se a uma harmonização facial, tal como revela a clínica através de uma publicação feita na sua conta oficial de Instagram.

"Carla Salgueiro esteve na Clínica Milénio a fazer um tratamento de harmonização facial com o Dr. José Carlos Pereira, em consulta de Medicina Estética", pode ler-se na legenda da publicação.

