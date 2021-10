Uma imagem que fez as delícias dos seguidores do ator e médico no Instagram.

José Carlos Pereira mostrou o seu lado de pai orgulhoso com uma publicação que fez na sua conta de Instagram. Foi através desta plataforma que o ator, de 42 anos, partilhou um ternurento retrato no qual os dois filhos aparecem abraçados. "O melhor do meu mundo numa foto", escreveu o também médico na legenda da fotografia que 'derreteu' os seus seguidores. Note-se que Zeca, como é carinhosamente tratado pelos amigos, é pai de Salvador, de quatro anos, da relação anterior com Liliana Aguiar, e Tomás, de um, rebento do seu amor com Inês Góis. Leia Também: José Carlos Pereira faz procedimento estético no rosto de Carla Salgueiro