José Carlos Pereira foi pai pela terceira vez há duas semanas de Afonso, mais um menino. O ator falou desta nova fase da sua vida no programa 'Dois às 10', da TVI.

"Tenho dormido relativamente bem. Tenho sorte porque as minhas crianças são angelicais e têm boas noites. O pequenino [Afonso] teve uma noite complicada, a primeira que passou em casa, a partir daí regularizou", explicou.

O médico falou ainda dos vários projetos que assumiu durante os últimos meses e que o têm deixado cansado. "Este ano que passou, com o 'Festa é Festa', com as consultas, com a medicina, com a gravidez e com o bebé pequeno foi muito cansativo… Vou ter que parar", confessou.

