Foi nas histórias da sua conta de Instagram que José Carlos Malato fez um desabafo, refletindo sobre os desafios que os homossexuais ainda enfrentam na atualidade.

"Nota do fim do dia: realmente, ser bicha não é fácil. Dentro ou fora do armário. E ainda há quem ache que isto são só purpurinas. Coitadinhos! Vocês sabem lá! Só sabe quem passa. Como diz Amália, 'ninguém foge ao seu destino, nem para o que está guardado'. Ela, que sempre cantou toda a vida, a vida toda!", notou.

Eis a mensagem:



© Instagram - José Carlos Malato

