José Carlos Malato decidiu usar a sua conta de Instagram para fazer uma revelação muito pessoal: o apresentador da RTP, de 57 anos, revelou que foi vítima de abuso sexual na infância.

"Quem sofre não está sozinho. Grande empatia para quem passou pelo mesmo. Vale mais dizer do que calar. Acreditem. A dor tem de ser repartida por todos. Porque todos têm culpa. Menos nós", afirmou na legenda de uma publicação que fez na plataforma onde abordou o assunto.

"Quem acertar não ganha nada. Por que, nessa altura, eu perdi tudo. Um abuso condiciona a saúde mental para toda a vida", disse ainda.

Numa nova publicação que fez hoje, 1 de outubro, o comunicador agradeceu o apoio que recebeu dos seguidores.

"Um abraço de solidariedade para todos aqueles e aquelas que me enviaram mensagens de carinho partilhando a sua experiência pessoal insuportável. Uns refugiam-se no sofrimento e na dor do segredo, outros no medo e até numa culpa que não é sua. Que não pode ser sua. Todos, tantos, mais novos, mais velhos que continuam, vida fora, a ser sugados por esta carraça alojada na consciência! Até quando?", questiona.

"Falei da minha experiência por mim e por todos. Procurei ajuda. Façam-no também. Mais cedo ou mais tarde vamos ter de nos confrontar com a nossa própria história. É uma questão de sobrevivência! Não foi fácil para mim, nem é fácil para ninguém. Sinto que apenas dei o primeiro passo nesta caminhada para uma vida mentalmente mais saudável. Oxalá consiga. Coragem e um forte abraço", termina.

