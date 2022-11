José Carlos Malato lembrou nas redes sociais esta quinta-feira, 3 de novembro, o dia em que os pais fazia anos de casados.

Através de um longo texto, que fez acompanhar de uma fotografia antiga dos progenitores, o apresentador fez questão de relatar um hábito repetido muitas vezes pelos três.

"Hoje, os meus pais fazem 59 anos de casados. O tempo verbal é o ‘presente’ porque quando o amor é eterno e vive para além da morte a gramática atribui-lhe esta razão. Neste dia, eu fazia o jantar para a minha irmã e lá iam eles. De camioneta para Paço D’Arcos, de comboio até ao Cais do Sodré e a pé até aos Restauradores. No Bonjardim da Travessa de Sto.

Antão, mandavam vir um frango assado. Porque a tradição adapta-se ao dinheiro quando ele não dá para mais. Dali ao Parque Mayer era um pulinho. Sentavam-se nas velhas poltronas do Maria Vitória e riam a bandeiras despregadas. Sempre os dois. Só os dois. Que me lembre, era a única noite do ano que reservavam só para eles. Acabava a Revista, desciam a Avenida de braço dado, passavam pela Baixa a ver as montras, Rua do Arsenal já em passo apressado, porque o último comboio partia às duas e meia. Nunca falharam este ritual que era, misteriosamente, deles.

Passaram 59 anos. Continua tudo cá. A camioneta, o comboio, o Maria Vitória, as montras da baixa. Até o frango continua a ser o prato mais barato do Bonjardim. Menos ele. Nós também continuamos apesar da sua partida. A vida é uma Revista. Até sairmos de cena! Até cair o pano", pode ler-se.

Recorde-se que o pai de José Carlos Malato, António Malato, morreu em 2018, vítima de um cancro.

