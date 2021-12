A TVI reservou para a noite de Natal uma emissão única do 'Jornal das 8'. A "família da informação" do canal vai reunir-se de forma virtual e "todos os pivôs vão apresentar parte desta emissão, em direto e durante as suas ceias de natal em família".

José Alberto Carvalho será o anfitrião desta reunião familiar e irá conduzir a emissão a partir dos estúdios.

Lurdes Baeta conduzirá parte da emissão a partir casa onde cresceu, em Faro. Andreia Vale estará em direto da sua casa em Lisboa, tal como Joaquim Sousa Martins, a partir da sua casa, em Cascais.

Mais a centro, João Fernando Ramos entra em direto da casa de família, na Lousã, e seguimos para norte, onde Sara Pinto nos dará notícias a partir de Espinho.

Pedro Mourinho é o único pivô que não estará em casa nessa noite, mas vai entrar em direto enquanto participa numa ação solidária em Lisboa.

Para a TVI esta é uma forma de na noite de 24 de dezembro dar aos espectadores "acesso a toda a informação relevante desse dia", mas "com a possibilidade de se juntarem à festa celebrada em casa de cada um dos rostos que diariamente traz as notícias mais importantes da atualidade".

