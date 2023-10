João Fernando Ramos foi o jornalista escolhido pela CNN Portugal para ser o correspondente do canal em Israel, país que neste momento sofre com um ataque do movimento de resistência islâmico Hamas, iniciado no passado sábado.

A coragem do também pivô foi assinalada pelo diretor da CNN Portugal, Nuno Santos, que através das redes sociais elogiou o jornalista.

"O João Fernando Ramos é um operário do jornalismo. Gosta de construir. De fazer. É o que acontece todos os dias com a nossa equipa no Porto. Quando tem um desafio diz sim. Foi o que aconteceu de novo. 'João, preciso que avances para Telavive'. 'Claro, vamos a isso!'. Com o repórter de imagem Lucénio Carvalho, um grande camarada, fez hoje um impressivo retrato do terreno. O João não ficou no terraço. Nem na rua. Foi ao fim da rua", fez notar o antigo diretor-geral da TVI.