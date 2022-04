Depois de ter sofrido uma (grande) queda de bicicleta, Stephanie Gosk apela para que levem a sério os métodos de segurança para quem pratica ciclismo.

Foi durante um passeio que a jornalista da NBC News falou sobre o acidente que a deixou com lesões, sobretudo, no rosto e cabeça.

Em fotos partilhadas por Stephanie Gosk, do 'Today', é possível ver que ficou com hematomas no queixo, lábio superior, nariz e lado esquerdo do rosto, além do olho.

Graças ao equipamento de segurança individual, o capacete, só precisou de pontos no olho e uma cirurgia ao polegar direito. "Mas não perdi a consciência", acrescentou, destacando também que "não teve nenhuma contusão graças ao capacete".

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Gusttavo Lima é submetido a cirurgia e adia concerto à última hora