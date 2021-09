A jornalista Shelley Ross veio a público, através de um texto publicado no The New York Times, acusar Chris Cuomo de assédio sexual.

Shelley trabalhava na época como produtora executiva de um programa do apresentador e jornalista, na ABC News.

Os dois jornalistas cruzaram-se fora do âmbito profissional numa festa de despedida de um colega, em 2005, e foi precisamente no evento que tudo aconteceu.

"Quando Cuomo entrou no bar, no Upper West Side, ele veio na minha direção e cumprimentou-me com um forte abraço enquanto baixava a mão, apertou a minha nádega", relata.

Incomodada, Shelley empurrou o agora rosto da CNN e manifestou a sua indignação abandonando o local na companhia do marido - que ainda que à distância assistiu a tudo.

Cuomo enviou um e-mail cerca de uma hora depois com o título: "Agora que pensei nisso ... estou com vergonha." O comunicador lamentou ter-se excedido, particularmente por tê-lo feito diante do marido da colega. E é precisamente este último facto que leva Shelley a questionar se o pedido de desculpa se refere a um arrependimento sincero ou apenas ao facto de Cuomo considerar que desrespeitou o marido da jornalista.

A denúncia de Shelley Ross surge precisamente num momento em que o irmão de Chris Cuomo, o ex-governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, se vê envolvido num escândalo sexual. A jornalista nota o facto de Cuomo se ter distanciado dos crimes do irmão assegurando que sempre foi um defensor da punição dos mesmos.

