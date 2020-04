José Manuel Santos esteve esta segunda-feira, dia 27, no programa 'Você na TV', da TVI, para em conversa com Manuel Luís Goucha recordar o seu percurso enquanto jornalista.

Relacionando a vida profissional com os seus gostos pessoais, factores que se unem sempre que dá a cara pelas corridas de touros transmitidas pela TVI, José Manuel Santos lembrou ainda o seu amor pela festa brava.

Cresceu em Vila Franca de Xira, onde vive até hoje, e foi na sua terra que ganhou toda a sua 'afición'.

Sobre aqueles que são contra as corridas de touros e defendem o fim da tauromaquia, o jornalista diz ouvir e respeitar as todas as opiniões mas prefere "não entrar nessa discussão".

"Não admito que me ofendam ou que entram num campo que desconhecem", defende, explicando o seu ponto de vista.

