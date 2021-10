Lorena González, jornalista da TVE, surgiu em público - mais precisamente nos meios comunicação - pela primeira vez, depois de ter protagonizado um escândalo, há um mês, relacionado com racismo. Conforme destaca o La Vanguardia, durante a apresentação de Eduardo Camavinga, contratação do Real Madrid deste verão, Lorena foi apanhada a dizer que o jogador era "mais negro que o equipamento", comentário que não passou despercebido.

Perante o sucedido foi aberta uma investigação pelo canal de televisão com o objetivo de apurar o que de facto aconteceu. Lorena ainda apresentou um pedido de desculpas, sublinhando, contudo, que hoje em dia tudo é "radicalizado ou politizado demais".

Entretanto, em declarações à Rádio Marca, a jornalista admitiu que "foi um erro pelo qual pediu perdão e pelo qual sofreu consequências graves", uma vez que foi afastada do seu cargo profissional.

"Não sou mártir, nem exemplo de nada, mas isto levou-me a ser afastada abruptamente da TVE. Pedi desculpas por um erro, por um comentário que fiz com o microfone desligado [estando este ligado sem a jornalista se ter apercebido], mas não me vou desculpar por um comentário racista, porque nunca o fiz", defendeu.

"Para mim não é um comentário depreciativo ou pejorativo. Não estou a ofender o jogador, não estou a comparar a cor da sua pele com algo depreciativo ou feio. Um comentário feio, nesse sentido, nunca sairia da minha boca, nem mesmo com o microfone fechado", justifica, referindo que já teve a oportunidade de falar pessoalmente com Camavinga, que não se mostrou ofendido com o sucedido.

Apesar de admitir o seu erro, González considera que este não vale o fim da sua carreira, confessando que tem sofrido bastante nos últimos tempos.

