Afastado do pai por causa da pandemia da Covid-19, Jorge Gabriel vai matando as saudades com as imagens que recebe dos funcionários do lar onde o progenitor vive atualmente.

Ainda este fim de semana, o apresentador da RTP recebeu um vídeo animado do pai a cantar, momento que não resistiu em partilhar no Instagram.

"As palavras serão sempre escassas para agradecer aos profissionais do Lar de Santo António, onde se encontra o meu pai. Sempre animados procuram estimular os utentes com toda a garra. O sr. Albano está feliz a cantar 'Eu não sei o que tenho em Moura', de Luís Piçarra, seu conterrâneo, da bela cidade alentejana. Obrigado", escreveu na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

