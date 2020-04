Na noite desta terça-feira, dia 21, Jorge Gabriel chamou a atenção dos seguidores para o admirável trabalho dos funcionários de lares de idosos, considerados locais de maior risco de propagação da Covid-19, em particular do que acolhe o seu pai, na Amadora.

O apresentador publicou a fotografia de uma das funcionárias equipada a rigor, seguindo todas as medidas de segurança.

"É assim que as funcionárias e colaboradoras do lar de Santo António, onde está o meu pai, têm mantido todos livres de perigo. Um esforço imenso, pondo a vida pessoal em segundo plano, com uma entrega que devo aqui elogiar. Elas representam os que em todo o país zelam pelos nossos maiores. Obrigado", escreveu na legenda da imagem.

