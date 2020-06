Jorge Gabriel e o filho mais velho, Duarte, desfrutaram de um momento a dois a praticar uma paixão que têm em comum: o golfe.

A dupla esteve no Centro Nacional de Formação de Golfe, no Jamor, e o rosto da RTP não deixou escapar um momento para as redes sociais.

"O meu filho Duarte como caddy. Bela companhia para matar o vício no golfe do Jamor", escreveu na legenda do registo.

