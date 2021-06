Jorge Gabriel foi uma das muitas figuras públicas que celebrou a vitória de Portugal nas redes sociais. No entanto, o apresentador quis deixar uma mensagem dedicada a Rui Patrício e Cristiano Ronaldo.

No dia do S. João, Jorge Gabriel partilhou no Instagram uma quadra dedicada ao guarda-redes e ao capitão da Seleção Nacional pela prestação no jogo de Portugal contra a França, que decorreu esta quarta-feira, 23 de junho.

"S. João vive o teu dia; Mas primeiro devo-te agradecer; Trouxeste o S. Patrício e o S. Ronaldo; Para ontem Portugal não perder", escreveu.

Leia Também: Filho de Rui Patrício e a "primeira experiência no Euro"