Com a guerra entre Israel e o Hamas a não dar tréguas, Jorge Corrula decidiu fazer uma nova publicação na sua página de Instagram onde partilha uma reflexão.

"É difícil censurar quem escolhe não ver notícias, quem escolhe ignorar, assobiar para o lado, não se envolver, não tomar partido. Não ter opinião ou não tomar partido é sempre mais fácil. Dá menos menos insónias, abre o apetite, fica melhor na imagem, entenda-se 'toda a imagem'", começou por escrever o ator ao lado de um vídeo sensível.

"Afinal de contas, o que podemos nós fazer? Estamos cá tão longe, vivemos uma realidade tão diferente. E analisando friamente... não, as vidas não têm todas a mesma importância, não estamos todos no mesmo barco, e não, não vamos ficar todos bem. Habituamo-nos a conviver com a desgraça e queremos (e conseguimos) ignorar que fazemos parte dela", acrescentou.

"Desculpem o desabafo, a partir de amanhã escolho o comprimido da outra cor. (...e isto de ter filhos é muito chato, põe-nos a pensar (ainda mais) no futuro!) Não partilhem, a informação de nada serve se não for usada", rematou.

