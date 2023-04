Jorge Corrula tornou-se o assunto do momento entre os famosos nacionais ao partilhar esta quinta-feira, 27 de abril, na rede social Instagram uma fotografia ousada.

Na imagem em questão, o ator abre os calções de banho e fotografa as parte íntimas... que apenas ficaram escondidas pela distância a que a foto foi captada e pela normal falta de luz.

"Só coloquei esta foto para verificar se a opção que deteta automaticamente quando fazes Zoom funciona. Logo direi", brincou na legenda da partilha, que mereceu comentários de vários rostos conhecidos.

"Funciona", disse Cláudio Ramos, que parece ter testado a funcionalidade.

"Espero que essa opção não funcione… Não é por mim, juro, mas tenho umas amigas que fizeram zoom", brincou Zé Lopes.

Já Rui Unas assegurou: "eu não posso".

Também as seguidores de Corrula parecem ter decidido explorar a imagem ao máximo e há mesmo que confesse que conseguiu ver mais do que seria suposto. "Com zoom não, mas um bocado de luz na foto e mais nitidez já vi o que não devia", revelou uma fã.

Eis abaixo a partilha que está a dar que falar.



© Reprodução Instagram/ Jorge Corrula

Leia Também: Jorge Corrula mostra divertida conversa com Paula Lobo Antunes