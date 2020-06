Nasceu há precisamente cinco meses a segunda filha de Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes. Uma data especial para os papás, que foi assinalada pelo ator com uma imagem única partilhada na sua conta oficial de Instagram.

"Há cinco meses estava a 'ciganada' toda reunida com Bar Aberto à Glucose, só podia ser para receber a Mel", anunciou Corrula na legenda de uma fotografia captada no quarto de hospital com toda a família.

Eis a publicação:

