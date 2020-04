Jools Oliver quer ter o sexto filho com o marido, Jamie Oliver. O famoso chef e a mulher já são pais de Poppy, de 18 anos, Daisy, de 17, Petal, de 11, Buddy, de nove, e River, de três.

"Quero continuar até não poder. Provavelmente vou pensar em parar de querer ter outro bebé quando tiver 47 anos", disse Jools, confessando que gostava de ter mais um filho.

No entanto, não deixou de reconhecer que é "muito cansativo" ter cinco filhos para cuidar.

No podcast 'The Red Room', a mulher do famoso chef, de 45 anos, partilhou: "Quando eu tinha a Poppy, tinha 27 anos e estava focada nela. Podia ficar em casa e ser mão a tempo inteiro, e era tudo muito adorável. Mas à medida que vamos avançando, isso muda. Há muito mais movimento".

