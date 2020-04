"Isto é INACREDITÁVEL", foi desta forma que Rita Salema começou por mostrar a sua indignação com uma notícia que saiu a seu respeito num órgão de comunicação social cor-de-rosa. Segundo essa publicação, durante o programa 'Ver P'ra Crer', da TVI, a atriz ter-se-ia referido ao ex-companheiro como "porco", algo, entretanto, já negado pela própria através de uma publicação no Instagram.

"Uma brincadeira sobre ANIMAIS levou a que uma revista brincasse com coisas sérias. Isto é uma maldade brutal para com todos os envolvidos. Nunca insultei ninguém, muito menos o pai da minha filha. Para perceberem o absurdo, eu nem nunca fui casada com ninguém", dá conta.

Desde logo, Rita recebeu o apoio de vários fãs e amigos, entre eles o de Silvia Rizzo. "Pessoas de bom senso, percebem perfeitamente o quanto isto é mentira, este é o tipo de imprensa que não interessas nada, só espalha lixo! Serias incapaz de dizer o que fosse desta forma, nem em brincadeira", defendeu.

