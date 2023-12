Jonathan Majors está fora da Marvel Studios.

A notícia surge depois de ter sido noticiado que o ator, que chegou a estar nomeado para um Emmy, foi declarado culpado em tribunal pelo crime de violência doméstica.

Um representante dos estúdios, que incluem a Disney e a Marvel, confirmou a decisão em não se prolongar o contrato com o artista.

Recorde-se que Majors deu vida ao vilão em 'Kang the Conqueror'. Este também integrou o elenco do filme 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania'.

Em 2026 estava planeado que o vilão tivesse o seu próprio filme - 'Avengers: The Kang Dynasty'. Tendo em conta o sucedido, deverá ser outro ator a assumir a personagem.

