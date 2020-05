Morreu o ator Jon Whiteley, que recebeu um Óscar juvenil pela sua interpretação no drama britânico de 1953, 'The Kidnappers'. Tinha 75 anos.

A morte do artista foi confirmada pelo Ashmolean Museum, em Oxford, Inglaterra, onde trabalhou como professor e historiador de arte durante 38 anos.

Como destaca o The Hollywood Reporter, Whiteley tinha apenas oito anos quando, juntamente com o colega Vincent Winter, recebeu o Óscar pelo trabalho no filme de Philip Leacock.

Nascido a 19 de fevereiro de 1945, em Aberdeenshire, Whiteley integrou o elenco de outro filmes como em 'Moonfleet de Fritz Lang' (1955), 'The Weapon' (1956) ou 'The Spanish Gardener' (1956).

