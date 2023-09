Millie Bobby Brown falou dos seus planos para o casamento com Jake Bongiovi.

A atriz, de 19 amos, referiu que ao contrário do que muitos esperam, o pai do noivo, Jon Bon Jovi, não irá atuar no seu casamento.

"Acho que ele precisa de uma pausa, ele não para", afirmou a artista em declarações ao 'Today'.

"Ele está sempre a jogar ténis ou em aulas de canto. Acho que precisa de uma pausa, nem que seja de três horas", acrescentou.

A artista garantiu que o futuro sogro irá estar na cerimónia, mas como convidado, e não como performer. "Vai ser complicado. Não sei se ele vai ser capaz", sublinhou.

Recorde-se que os Millie e Jake ficaram noivos em abril, após dois anos de namoro.

