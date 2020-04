"Se não podes fazer o que fazes... faz o que puderes": foram estas as palavras que Jon Bon Jovi escreveu na legenda de uma publicação que fez na sua conta de Instagram.

Nesta plataforma, o músico publicou uma fotografia na qual aparece a lavar pratos num dos seus três restaurantes solidários que ainda continuam a abertos em Nova Jersey a propósito da pandemia do novo coronavírus.

A artista fundou o espaço, o JBJ Soul Kitchen, em 2011, com o objetivo de que pessoas sem recursos pudessem comer gratuitamente.

A ideia é que em troca de refeições os consumidores ofereçam um pouco do seu tempo e colaborem no espaço. Para além disso, o espaço conta ainda com as doações feitas para a fundação.

