Jojo Todynho vive uma nova fase da sua vida depois de ter ficado noiva de Lucas Souza. Uma notícia que levou a cantora a estar no centro das atenções, com internautas a alegarem que o noivado é "por interesse". Assunto que foi comentado pela artista no Instagram, de acordo com a revista Quem.

De recordar que o pedido de casamentou chegou quatro meses depois do início do namoro.

"O homem que abre e fecha a porta do carro, te trata igual a rainha e dá uma bolsa da Gucci no segundo encontro, esse é para casar, com certeza", disse, destacando também: "Luxos eu promovo. Mas ter alguém que faça isso, também é muito bom. Tudo que é recíproco é muito bom: Amor, respeito, carinho, atenção. Só sabe quem vive, e eu vivo muito feliz".

Leia Também: Jojo Todynho pedida em casamento após quatro meses de namoro