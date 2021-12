Jojo Todynho anunciou esta sexta-feira que foi pedida em casamento pelo namorado, o oficial do exército Lucas Souza.

A cantora brasileira partilhou na sua conta oficial de Instagram uma fotografia captada no momento em que o companheiro, com quem mantém um relacionamento há quatro meses, a pediu em casamento.

"Sem palavras para esta surpresa! E eu sem desconfiar de nada. E a Renata a pedir-me para eu vestir um vestido bege, porque à sexta-feira usam-se roupas claras. Já estava tudo tramado com o Lucas. Desço as escadas e dou de cara com o meu branquinho a pedir-me em casamento. Oi? Como assim, Deus? São quatro meses de muita história", declara Jojo na legenda da publicação.

Neste dia particularmente emotivo, a artista recordou o dia em que, no México, conheceu o futuro marido. "Quando conheci o Lucas em Tulum fiquei maluca pois pensei que era gringo, até ele vir e falar comigo", lembra, garantindo que desde então aconteceram "muitas e muitas coisas" na história de ambos e cresceu a certeza de que "o amor sempre vence".

"Obviamente eu disse sim, com toda a certeza que é ele o Homem com quem quero partilhar todos os momentos, sonho e etc... Amo-te", termina.

